Inter, per il difensore occhi su Bologna: “Servono 25 milioni”

Adesso è caccia aperta a un difensore centrale. I guai fisici di Francesco Acerbi, combinati alla sua carta d’identità e a quella di Stefan De Vrij, stanno convincendo l’Inter della necessità di intervenire sul prossimo calciomercato per aggiungere un elemento che possa ricoprire quel ruolo.

Per questo motivo, negli ultimi giorni sono circolati diversi nomi fra cui Alessandro Buongiorno e Perr Schuurs del Torino, ma anche Jaka Bijol dell’Udinese. Secondo Il Giorno, alla lista di candidati bisogna aggiungere Sam Beukema, classe 1998 del Bologna che in questa stagione ha formato un’ottima coppia arretrata con Riccardo Calafiori, affermandosi tra i protagonisti della qualificazione in Champions League,

Il responsabile dell’area tecnica dei felsinei, Giovanni Sartori, non vorrebbe però privarsi dell’olandese e per questo è pronto a tirare su un muro, a partire dalla valutazione da 25-30 milioni di euro. Il Bologna, infatti, dovrebbe perdere già Calafiori che piace molto alla Juventus (prossima ad annunciare Thiago Motta come allenatore) e non ha intenzione di privarsi dell’intero tandem di centrali. A meno che non arrivino offerte davvero convincenti.