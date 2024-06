Sala: “Incontro con Oaktree importante, dovrò capire una cosa”

Direttamente dalla cerimonia dell’alzabandiera in Piazza Duomo prevista per celebrare la ricorrenza del 2 giugno, Giuseppe Sala ha anche aggiornato sugli sviluppi in merito al tema nuovo stadio che riguarda da vicino Inter e Milan.

Il sindaco di Milano ha innanzitutto commentato l’ipotesi che vedrebbe i nerazzurri e i rossoneri costruire due stadi di proprietà rispettivamente a Rozzano e San Donato. Queste le parole riportate da Calcio e Finanza: “Due stadi così vicini non possono coesistere. Significherebbe inserirsi in aree verdi e non so come sia ipotizzabile costruire due impianti del genere a pochissima distanza“.

Si passa poi alla possibile ristrutturazione di San Siro, con lo studio di fattibilità di WeBuild atteso entro il 30 giugno: “Tifo San Siro per mille motivi, WeBuild è già avanti con il lavoro. Sono certo che arriveranno a una proposta realizzabile per costi, tempi dell’operazione e problematiche di svolgimento delle attività sportive molto contenute. Adesso sta alle squadre capire se vogliono proseguire sulla ristrutturazione di San Siro o su uno stadio per ognuno“.

Infine, Sala commenta il passaggio di proprietà dell’Inter da Suning a Oaktree: “Non li ho ancora incontrati e non so quale sia la loro linea sullo stadio. Per me è importante incontrare Oaktree e aspetto di vederli perché voglio sapere quale sarà il destino di San Siro“.