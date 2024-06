Nuovo portiere, non c’è solo Bento: l’Inter ha altri due nomi

Uno dei ruoli sui quali l’Inter intende intervenire nel prossimo calciomercato è quello del portiere. I nerazzurri sono estremamente soddisfatti della stagione di Yann Sommer, prelevato la scorsa estate dal Bayern Monaco per soli 5 milioni di euro e rivelatosi acquisto azzeccato, ma vorrebbero affiancargli un profilo giovane e potenzialmente in grado di prendersi i guantoni da titolare a medio termine.

La dirigenza nerazzurra ha un feeling datato con Bento che deriva dall’estate scorsa, quando Marotta e Ausilio decisero di non affondare sul brasiliano, garantendosi però un accordo di massima con il suo entourage e con l’Athletico Paranaense per l’anno successivo: 20 milioni di euro per portare il classe 1999 in Italia. Tuttavia, l’ottima stagione vissuta da Bento e la titolarità conquistata con il Brasile durante la sosta di marzo hanno fatto crescere gli interessati, insieme al rischio che si scateni un’asta.

L’Inter – secondo il Corriere dello Sport – ha già deciso che non andrà oltre i 20 milioni e per questo comincia a cautelarsi pensando a soluzioni alternative per la porta. Una conduce a Josep Martinez, spagnolo classe 1998 del Genoa, club con il quale i nerazzurri dialogano attivamente anche per Albert Gudmundsson. La scadenza contrattuale nel 2025 potrebbe facilitare la buona riuscita dell’affare.

Infine, da non escludere l’ipotesi di una riconferma di Emil Audero. Difficile che i nerazzurri investano su di lui, ma la dirigenza potrebbe strappare il rinnovo del prestito alla Sampdoria, che rimarrà in Serie B e che nell’ultima stagione ha contato su Filip Stankovic (controllato a sua volta dall’Inter). Su Audero, tuttavia, è forte anche l’interesse del neopromosso e facoltoso Como, pronto ad affidargli un ruolo da titolare.