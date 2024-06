Erede Dumfries, l’Inter pesca in Serie A: è il preferito di Inzaghi

Uno degli snodi cruciali per il prossimo calciomercato dell’Inter è senza dubbio rappresentato dal futuro di Denzel Dumfries. L’esterno destro olandese, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2025 e non si è ancora arrivati a un’intesa per il rinnovo, sebbene il club gli abbia recapitato un’offerta da circa 4 milioni netti a stagione.

Se la situazione non dovesse sbloccarsi, la cessione già quest’estate diventerebbe scontata, visto il rischio concreto di perderlo a zero fra un anno, ripetendo il caso Skriniar. Tuttavia, l’Inter potrebbe optare comunque per l’addio, specialmente se Dumfries dovesse disputare un Europeo tale da attirare le attenzioni di club esteri nei suoi confronti e, di conseguenza, offerte allettanti per finanziare i colpi in entrata dei nerazzurri.

In caso di separazione, comunque, per l’Inter si aprirebbe la caccia al sostituto. Con Tajon Buchanan che sembra definitivamente dirottato a sinistra e Juan Cuadrado che lascerà il club il 30 giugno, ci sarebbe il solo Matteo Darmian nel ruolo. Secondo il Corriere dello Sport, per individuare l’erede di Dumfries l’Inter potrebbe pescare in Serie A.

In Viale della Liberazione piace parecchio Emil Holm, esterno classe 2000 di proprietà dello Spezia ma nell’ultima stagione in prestito all’Atalanta. Se i bergamaschi non dovessero riscattarlo, lo svedese farebbe ritorno al club ligure e – ovviamente – una permanenza in Serie B è da escludere a priori. A maggior ragione, sarebbe dunque di un’operazione dai costi contenuti: l’Inter investirebbe solo parte del ricavato dalla cessione di Dumfries sul suo erede. Si tratta di un profilo che piace molto a Simone Inzaghi, soprattutto per le caratteristiche tecniche e fisiche che ricordano proprio l’olandese.