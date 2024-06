Il CorSport ‘annuncia’ i prossimi QUATTRO colpi dell’Inter

L’Inter è già venuta a capo della prima vera necessità di questa sessione di calciomercato, con il rinnovo di Lautaro Martinez arrivato dopo alcuni giorni di voci e tensioni che stavano lentamente crescendo. Dopo la conferma del proprio capitano e giocatore simbolo, per Marotta e Ausilio ora è tempo di concentrarsi sui prossimi acquisti dopo aver già ingaggiato Zielinski e Taremi. Secondo il Corriere dello Sport, i colpi saranno quattro e distribuiti su ruoli differenti.

Portiere

L’Inter è soddisfatta dell’acquisto di Yann Sommer finalizzato un anno fa, ma è consapevole – al contempo – del fatto che lo svizzero abbia una carta d’identità avanzata: 35 anni. Per questo, da tempo l’idea è quella di affiancargli un collega giovane e valido che, dopo una stagione di apprendistato o di alternanza, possa poi affermarsi come titolare in quella successiva. Non è un mistero che il preferito sia Bento dell’Athletico Paranaense.

I nerazzurri avevano già trovato l’intesa con l’entourage e strappato un accordo verbale ai brasiliani nell’estate 2023, sulla base di una cessione da 20 milioni di euro. Il timore è che le prestazioni del portiere classe 1999, che nel frattempo ha anche giocato da titolare con il Brasile, possano ingolosire club più facoltosi e alzare il prezzo. E l’Inter non andrà oltre 20 milioni, appunto. In quel caso, Marotta e Ausilio virerebbero su Josep Martinez del Genoa o potrebbero chiedere un nuovo prestito alla Sampdoria per Emil Audero (su di lui c’è il neopromosso Como, pronto a renderlo titolare).

Difensore centrale

Le condizioni fisiche di Francesco Acerbi spaventano l’Inter in vista della prossima stagione. L’ex Lazio ha 36 anni e nella giornata di lunedì 3 giugno verrà sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia che gli faranno saltare anche i prossimi Europei. Quest’anno ha accusato qualche acciacco fisico in più del precedente e anche il suo sostituto, Stefan De Vrij, ha superato abbondantemente i 30 anni (ne ha 32).

I nerazzurri sanno che l’innesto di un difensore centrale sarebbe necessario, ma dipenderà anche dalle contingenze del mercato. Il preferito (non solo dell’Inter, ma di tutta la Serie A) è Alessandro Buongiorno del Torino, valutato tuttavia 40 milioni da Urbano Cairo e sul quale il nuovo Napoli di Antonio Conte sembra favorito. Sempre dai granata i nerazzurri osservano Perr Schuurs, profilo apprezzato da tempo ma reduce da un grave infortunio che apre delle incognite sulla sua tenuta fisica. La soluzione più fattibile risponde quindi al nome di Jaka Bijol dell’Udinese, abbordabile economicamente e disposto – secondo il quotidiano romano – anche a rimanere fuori dalla lista Champions.

Esterno destro

Su questo fronte, molto (anzi, probabilmente tutto) dipenderà dalle scelte di Denzel Dumfries in merito al rinnovo del contratto che scade nel 2025. L’Inter gli ha offerto 4 milioni netti all’anno, ma l’entourage dell’olandese non ha ancora risposto. Se nei prossimi Europei l’esterno dovesse brillare con gli Oranje, Marotta e Ausilio potrebbero inoltre approfittarne per piazzare la cessione a un prezzo vantaggioso, soprattutto se la firma non fosse ancora arrivata, scongiurando al contempo il rischio di un addio a zero nell’estate 2025.

In caso di addio del numero 2 dopo tre anni, i nerazzurri potrebbero guardare in Serie A per individuare il sostituto. In Viale della Liberazione vorrebbero una spesa minima, viste le urgenze negli altri reparti: una pista porta a Emil Holm, svedese classe 2000 dell’Atalanta in prestito dallo Spezia. Il club orobico non ha ancora preso una decisione sul riscatto e i nerazzurri osservano attentamente la situazione, pronti a scendere in campo forti anche dall’apprezzamento di Simone Inzaghi nei confronti del giocatore.

Attaccante

A proposito dell’allenatore nerazzurro, una delle sue esplicite richieste è stata quella di dotarsi di una nuova punta per affrontare i numerosi impegni della prossima stagione. Non è detto che l’Inter accontenti il suo desiderio di avere cinque interpreti in attacco, ma una via di mezzo potrebbe essere quella di cedere Marko Arnautovic per fiondarsi su un elemento più affidabile.

Inzaghi vorrebbe Albert Gudmundsson, che però è valutato dal Genoa 30-35 milioni. Occhio, dunque, al ritorno di fiamma per un vecchio pallino della dirigenza, ovvero Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli piace fin dai tempi del Sassuolo e potrebbe essere un completamento ideale – per età e caratteristiche – a un reparto formato da Lautaro, Thuram e Taremi. Con l’incognita Arnautovic.