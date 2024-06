Arnautovic ‘blocca’ il mercato: la sua reazione alla scelta dell’Inter

La situazione legata a Marko Arnautovic potrebbe rivelarsi più delicata del previsto per la dirigenza dell’Inter in vista del prossimo calciomercato. Il club nerazzurro, infatti, vorrebbe proseguire nell’opera di ricostruzione delle riserve d’attacco, dopo i saluti ad Alexis Sanchez e l’arrivo di Mehdi Taremi per sostituirlo.

Molto passa dall’attaccante austriaco, il cui rendimento stagionale è stato giudicato dal club – secondo La Gazzetta dello Sport – come deludente, nonostante il positivo contributo offerto in termini di compattezza nello spogliatoio. Per questo motivo, l’Inter ha deciso di comunicare il proprio pensiero al calciatore, la cui reazione è stata però imprevista. Il numero 8 ha infatti dichiarato che nessuno del club gli ha parlato e che quindi sarebbe pronto a rimanere in nerazzurro per la nuova stagione.

La speranza in Viale della Liberazione è che si ‘ripeta’ un caso Correa: l’estate scorsa, anche l’argentino sembrava fermamente orientato a una permanenza, decidendo poi di trasferirsi al Marsiglia solo nell’ultima fase di mercato. La situazione di Arnautovic è forse però ancora più complessa, per due motivi: l’età (35 anni) e l’investimento fatto per prelevarlo dal Bologna (10 milioni totali fra 2 di prestito oneroso e 8 di riscatto obbligatorio). Su di lui rimane l’interesse di un paio di club arabi, ma per ora non c’è nulla di concreto e soprattutto manca l’assenso del giocatore a un trasferimento.

In ogni caso, l’Inter vorrebbe evitare una minusvalenza ma sa che il rischio è concreto. Prima di tutto, però, serve che il calciatore si convinca a lasciare Milano. Senza il suo addio, il club non ha margini per inserire un’altra punta in rosa, anche per questioni salariali e di lista UEFA.