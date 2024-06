Nuovo Presidente Inter, scelta fatta: “Oaktree ha già deciso”

Sale l’attesa per l’assemblea dei soci di martedì 4 giugno che porterà alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione e, di conseguenza, anche alla scelta ufficiale sul nuovo presidente dell’Inter che prenderà il testimone da Steven Zhang.

Secondo quanto risulta a La Gazzetta dello Sport, Oaktree avrebbe già fatto una scelta: il presidente nerazzurro tornerà ad essere italiano, a 11 anni di distanza dall’ultima volta (Massimo Moratti) e dopo i regni indonesiani e cinesi, rispettivamente di Erick Thohir e Steven Zhang. Per quanto riguarda il nome, il favorito rimane Carlo Marchetti, notaio milanese e interista che già da tre anni fa parte del CdA del club. La rosea fa sapere, tuttavia, che nelle ultime ore starebbe prendendo quota un altro profilo (sempre italiano) fin qui nascosto. E chissà che il fondo americano non decida di optare per l’effetto sorpresa nella giornata di martedì.