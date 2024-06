Inter, triplo colpo dal Brasile. Ansa: “Da bloccare subito”

L’Inter si prepara al prossimo calciomercato estivo e mette a punto le strategie per affondare il colpo (o i colpi) al momento giusto. Un ruolo chiave sarà svolto anche dalla fitta rete di agenti e addetti ai lavori che si occupa di segnalare i profili più interessanti ai club. Secondo Ansa, ci sono tre giovani talenti dal Brasile che i nerazzurri hanno già cerchiato in rosso.

I nomi sono stati fatti da un agente FIFA italiano che vive proprio in Brasile e si tratta di calciatori molto giovani, due dei quali ancora minorenni, tutti appartenenti al Palmeiras. Il primo è Belé, trequartista classe 2007 capace di segnare 20 gol in questa stagione. Il secondo è Wesley Lima, attaccante (che sa disimpegnarsi anche da ala) classe 2008 ritenuto molto promettente e che piace anche alla Roma. Il terzo è Luighi, centravanti classe 2006 – unico maggiorenne del lotto – con 7 gol all’attivo.

Come si evince dalla carta d’identità, i tre giocatori – se acquistati – andrebbero inizialmente a rinforzare la nuova Inter Primavera di Andrea Zanchetta, con la supervisione di Simone Inzaghi in merito a un eventuale approdo in Prima Squadra. Prima, però, ci sarà da bloccarli con tempestività prima che la Premier League si inserisca con decisione facendo lievitare il prezzo, come accaduto con Estevao, già in direzione Chelsea per 50 milioni di euro.