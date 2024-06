L’Inter fa sul serio per l’erede di Dumfries: “Offerta da 5 milioni”

Il futuro di Dumfries è uno dei nodi che l’Inter dovrà risolvere nelle prossime settimane. L’esterno è in scadenza nel 2025 e, in caso di mancato rinnovo, il club non vorrebbe perderlo a zero. La cessione, dunque, sarebbe inevitabile e quel punto servirebbe un sostituto.

Secondo Cope, uno degli obiettivi principali dell’Inter sarebbe Arnau Martinez del Girona. L’esterno classe 2003 è uno dei calciatori più promettenti del calcio spagnolo e sarebbe molto apprezzato per la sua ottima qualità e le sue doti atletiche.

Arnau Martinez ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, ma il suo contratto è in scadenza nel 2025. L’Inter sarebbe pronta a fare sul serio, tanto che avrebbe già deciso di provare a farsi avanti con una prima offerta da 5 milioni di euro.