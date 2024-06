Nuova pretendente per Carboni: “Sì alla trattativa in un caso”

Le vicende societarie hanno preso il sopravvento in casa Inter nelle ultime settimane, con i discorsi di mercato rimandati almeno per il momento. Presto, però, i dirigenti torneranno operativi con una strategia basata sulla sostenibilità e sull’equilibrio tra entrate e uscite.

Il futuro di Valentin Carboni potrebbe essere legato proprio a questa dinamica, con l’argentino che potrebbe diventare una pedina fondamentale per fare cassa e finanziare il mercato in entrata. Sul giocatore potrebbe farsi sotto anche il Bologna, che potrebbe essere disposto a trattare nel caso in cui sulla panchina si siederà Raffaele Palladino.

Il tecnico lo ha già avuto al Monza e, come scrive il Resto del Carlino, potrebbe essere il centrocampista offensivo del quale gli emiliani hanno bisogno dopo l’infortunio di Lewis Ferguson. La sensazione, in ogni caso, è che l’Inter non voglia cedere Carboni per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro.