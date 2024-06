Addio Cuadrado, AS: “Quattro opzioni per il suo futuro”

Juan Cuadrado è uno dei giocatori destinati a lasciare l’Inter al termine di mese di giugno, quando scadrà il suo contratto di un anno. Una stagione impalpabile per il colombiano, la cui carriera ai massimi livelli sembra ormai essere finita.

Come riportato da AS, però, il colombiano potrebbe voler rimanere in Italia, nazione che conosce bene a livello calcisitico e nella quale ha vissuto gran parte della carriera. Altrimenti, Cuadrado potrebbe farsi attirare dalle offerte economiche del calcio saudita o della MLS.

Infine, non è da escludere un ritorno in patria, con l’Independiente Medellín che potrebbe essere il club in cima alla lista dei candidati per riaccogliero in Colombia.