Inter sul talento classe 2006 del Betis: “Concorrenza in Serie A”

Il mercato dell’Inter deve attendere l’Assemblea dei Soci del 4 giugno, prima degli incontri che definiranno gli obiettivi per l’estate. Nel frattempo, i dirigenti nerazzurri sono già al lavoro per trovare potenziali occasioni.

Una di queste potrebbe arrivare dal Real Betis, con i nerazzurri che avrebbero messo gli occhi su Alex Perez, talento della difesa classe 2006. Lo riporta Relevo, che sottolinea come il contratto in scadenza nel 2025 lo renda un interessante obiettivo di mercato.

Sul giocatore, infatti, non ci sarebbero solo i nerazzurri. In Serie A, infatti, avrebbero fiutato l’affare anche la Roma e l’Udinese, sebbene non ci sia stata ancora nessuna proposta specifica. Da capire se l’Inter sarà ancora intenzionata a farsi avanti nelle prossime settimane.