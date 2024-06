Addio senza clausola: lascia l’Inter e rimane in Italia

Nelle interviste dopo la vittoria dello Scudetto, Inzaghi aveva espresso il desiderio di vedere tutta la rosa dell’Inter di questa stagione confermata anche per la prossima annata. Una richiesta che difficilmente verrà esaurita, con alcuni giocatori già pronti a dire addio.

Tra questi, c’è Davy Klaassen, approdato in nerazzurro la scorsa estate, ma già pronto ai saluti dopo un’annata senza sussulti e con pochi minuti giocati. L’Inter, infatti, ha deciso di non sfruttare la clausola per il rinnovo fino al 2025. Lo riporta Fabrizio Romano.

Per l’olandese, allora, è il tempo di trovarsi un’altra sistemazione, con alcuni club di Serie A che si sarebbero già fatti avanti per ingaggiarlo.