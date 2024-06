Dal Brasile – Sanchez verso il Sud America, ma c’è un ostacolo

La seconda avventura in maglia Inter di Alexis Sanchez sta ormai volgendo al termine. A fine mese scadrà il suo contratto e il cileno dovrà lasciare i nerazzurri per cercare una nuova squadra. Da capire se ancora in Europa o meno.

Secondo il portale brasiliano BolaVip, non ci sarebbe più molto mercato nel vecchio continente, con la possibilità, al contrario, di un ritorno in Sud America. Il Botafogo, in particolare, sarebbe interessato al profilo del cileno, capace ancora di essere un grande giocatore nel calcio verdeoro.

Non solo, in Brasile Sanchez sarebbe stato proposto anche al Corinthians. Tuttavia, c’è un ostacolo abbastanza grande per il suo trasferimento: lo stipendo che percepisce all’Inter. Sanchez dovrà accettare di ridurre di molto l’ingaggio se vorrà trasferirsi in Sud America, dove quasi nessun giocatore guadagna quanto Sanchez, circa 3 milioni di euro.