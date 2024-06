7 indizi sulle reali intenzioni di Oaktree all’Inter

1 di 8

Oaktree-Inter

E’ trascorsa più di una settimana da quando Oaktree è diventato ufficialmente il nuovo azionista di maggioranza dell’Inter. Per l’ultimo passaggio che sancirà l’inizio definitivo dell’era americana per il club nerazzurro, dovremo attendere l’Assemblea dei Soci in programma il prossimo martedì 4 giugno, quando verrà riorganizzato il Consiglio d’Amministrazione e nominato il nuovo presidente.

Nonostante i pochissimi giorni trascorsi sotto la bandiera di Oaktree, il fondo americano ha subito dimostrato di avere intenzioni serissime per il futuro dell’Inter e lasciato intendere che il loro impegno a Milano avrà una durata più lunga del previsto.

In questo approfondimento di Passione Inter, andiamo dunque a vedere 7 indizi raccolti in questi primi 10 giorni che certificano l’impegno del nuovo proprietario nerazzurro.

MANAGEMENT RICONFERMATO >>>