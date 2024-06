Nuovo presidente Inter, Sky: “C’è un’indiscrezione sul nome”

La prossima settimana sarà molto importante per definire il futuro dell’Inter a livello societario, con l’Assemblea dei Soci del 4 giugno che definirà il nuovo organigramma societario. Sarà, dunque, l’occasione per la formazione del nuovo CdA, ma soprattutto per la nomina del nuovo presidente.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Sky Sport, ci sono indizi su chi potrà essere il successore di Steven Zhang. La nuova proprietà di Oaktree dovrebbe puntare su un nome italiano. Negli scorsi giorni si era parlato di Carlo Marchetti, uomo già presente all’interno dell’Inter e legato al fondo americano.