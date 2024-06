Zazzaroni: “Italia? Barella sotto Donnarumma. E Bastoni non è un fuoriclasse”

Nel corso della trasmissione radiofonica Deejay Footbal Club, in onda su Radio Deejay, Ivan Zazzaroni ha commentato la rosa dell’Italia per l’Europeo, soffermandosi anche su due giocatori dell’Inter, pilastri della rosa di Spalletti: Barella e Bastoni.

Queste le sue parole:

“L’unico di valore assoluto mi sembra Donnarumma.

Bastoni e Barella al suo livello? Secondo me no. Barella è certamente il miglior giocatore della Nazionale, certo, di quelli di movimento”.

Incalzato poi dal suo compagno di conduzione, Fabio Caressa, ha proseguito:

“Se giocherebbe in qualsiasi squadra al mondo? Sì, è un giocatore estremamente importante e poi cresciuto anche tanto. Ha grande personalità. Ma se devo dire il valore assoluto io prendo Donnarumma. Poi ci metto Barella al secondo posto. Bastoni per me no. Si tratta di un bravissimo difensore, ma non lo considero un fuoriclasse”.