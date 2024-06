Allarme tornei estivi: niente rosa al completo al via del ritiro

L’Inter ha cavalcato a passo spedito per tutta la stagione verso la vittoria dello Scudetto, rallentando un po’ una volta centrato l’obiettivo, per godersi al meglio il momento. Per molti nerazzurri, però, la spina non andrà staccata ancora per diverse settimane, con gli impegni in nazionale a occupare l’estate della gran parte dei giocatori.

Infatti, tra Europeo e Copa America, sono solamente 5 i giocatori che si riposeranno prima del ritiro che darà il via alla nuova stagione: Bisseck, Taremi, Mkhitaryan, Carlos Augusto e Acerbi, che dovrà operarsi a causa dei problemi di pubalgia.

Un’ulteriore sforzo fisico per ben 15 giocatori, che, come scrive il Corriere dello Sport, renderà difficile impostare la nuova stagione per Inzaghi, almeno nelle prime fasi. L’Inter deve ancora ufficializzare le date del ritiro, ma i vari tornei estivi non permetteranno di avere la rosa al completo solo a preparazione già avviata.