Niente Inter, accordo con il Chelsea: “Firma gratis”

Il mercato dell’Inter è momentaneamente in stand-by, in attesa di conoscere quale sarà il nuovo Consiglio d’Amministrazione del club e di ratificare la strategia e gli obiettivi insieme a Oaktree. Sul taccuino dei dirigenti ci sono già diversi nomi, ma è chiaro come questa attesa possa far perdere terreno su alcune trattative.

In questa casistic rientra il profilo di Tosin Adarabioyo, difensore classe 1997, accostato ai nerazzurri in passato e in scadenza di contratto con il Fulham. Il giocatore ha deciso il suo futuro: si unirà al Chelsea a parametro zero.

Lo riporta Fabrizio Romano, che sottolinea come il club londinese abbia battutto anche la concorrenza del Newcastle per assicurarsi il giocatore. Si tratta del primo colpo dell’era Maresca per i Blues. L’Inter, invece. dovrà sondare altre piste.