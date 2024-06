Sabatini snobba Inzaghi: “Ecco i tre migliori allenatori italiani”

Hanno fatto discutere le parole rilasciate ieri da Sandro Sabatini nel post-partita della finale di Champions League fra Real Madrid e Borussia Dortmund, conclusasi sul punteggio di 2-0 per gli spagnoli che si sono aggiudicati il trofeo per la quindicesima volta.

Il giornalista si è proiettato già sulla prossima Supercoppa Europea in programma il 14 agosto fra Real Madrid e Atalanta, cogliendo l’occasione per stilare la sua personale top 3 dei migliori allenatori italiani in circolazione: “Nella prossima Supercoppa Europea si sfideranno i due allenatori italiani più forti, escluso Spalletti, ovvero Ancelotti e Gasperini“.

Fuori dalla lista dunque Simone Inzaghi, reduce da una finale di Champions League persa l’anno scorso e da uno scudetto stravinto con l’Inter quest’anno, valso il nono titolo in bacheca per l’allenatore piacentino a soli 48 anni.