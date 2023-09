Inter-Fiorentina, gara valida per la 3 a giornata di Serie A, sarà l’ultima sfida dei nerazzurri prima della sosta per le nazionali. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi cercano la terza vittoria consecutiva, mentre quelli di Vincenzo Italiano vogliono riscattare il pareggio beffa contro il Lecce. A partire dalle ore 18.30, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Fiorentina.

Il calcio d’inizio sarà alle ore 18.30.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-FIORENTINA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 40 Calligaris, 77 Audero, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoumé, 47 Kamatè, 49 Sarr.

Allenatore: Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): 53 Christensen; 2 Dodò, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 3 Biraghi; 6 Arthur, 38 Mandragora; 10 Nico Gonzalez, 5 Bonaventura, 99 Kouamé; 9 Beltran.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 7 Sottil, 18 Nzola, 19 Infantino, 26 Mina, 28 Quarta, 32 Duncan, 33 Kayode, 37 Comuzzo, 65 Parisi, 73 Amatucci, 77 Brekalo, 91 Kokorin.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Marchetti Assistenti: Costanzo, Passeri Quarto ufficiale: Sacchi. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Paganessi.