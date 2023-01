LIVE – Inter-Napoli, la conferenza stampa di Simone Inzaghi in diretta

Alla vigilia di un match delicatissimo come quello di domani sera tra Inter e Napoli in programma a San Siro alle 20.45, ecco che come da tradizione Simone Inzaghi torna in conferenza stampa per rispondere alle domande dei tanti giornalisti. Una sfida particolarmente sentita sia per Luciano Spalletti, che torna al Meazza dopo aver allenato per due splendide stagioni sulla panchina nerazzurra, ma soprattutto per la formazione interista che ha l'obbligo di ottenere un successo per tornare nel vivo della corsa scudetto.