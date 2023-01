Mercato – Un campione del mondo per l’Inter: l’occasione dalla Spagna

Nuova intrigante ed inaspettata opportunità di mercato in uscita dal campionato spagnolo. Come riportato dal Mundo Deportivo, l' Atletico Madrid starebbe pensando di aprire alla cessione di uno dei grandi protagonisti dell'ultimo Mondiale. Tra i leader carismatici dell'Argentina in Qatar, Rodrigo De Paul potrebbe presto dire addio al Cholo Simeone. Alla base del divorzio un rapporto mai realmente decollato con i tifosi colchoneros e un livello di prestazioni nettamente inferiori rispetto a quelle mostrate con la maglia albiceleste.

Qualora arrivasse l'offerta giusta, dunque, l'ex Udinese potrebbe nuovamente rifare le valigie. Secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, vi sarebbero almeno quattro club italiani pronti a farlo tornare in Serie A. Tra questi, oltre all'Inter che più volte in passato aveva tentato di acquistarlo, vi sarebbero anche la Juventus, il Milan e la Roma. Per l'Atletico Madrid la strategia è piuttosto chiara, a fronte di un'offerta simile a quella sborsata per ingaggiarlo nell'estate 2021 (35 milioni di euro) De Paul sarà libero di andare via.