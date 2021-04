LIVEBLOG – Inter-Cagliari 1-0, i tifosi: “Fegati spaccati ovunque. Salutate la capolista”

La reazione dei tifosi al termine del match contro il Cagliari vinto dall'Inter per 1-0 con la rete di Matteo Darmian

L'Inter ha battuto il Cagliari per 1-0 grazie alla rete di Matteo Darmian su assist di Achraf Hakimi. I nerazzurri tornano a +11 su Milan che nella giornata di ieri ha vinto contro il Parma per 3-1. E' l'11esima vittoria consecutiva dei nerazzurri che non hanno perso nessuna gara del girone di ritorno.