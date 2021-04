Inter-Cagliari 1-0, Darmian segna e regala i 3 punti: classifica aggiornata e calendario

La classifica aggiornata e il calendario con i prossimi impegni dell'Inter dopo il match contro il Cagliari

Termina la gara tra Inter e Cagliari valida per la 30esima giornata di Serie A. I nerazzurri di Antonio Conte portano a casa l'11esima vittoria consecutiva dopo aver battuto la squadra di Semplici per 1-0. I nerazzurri si portano a 74 punti in classifica, ritornato a + 11 sul Milan dopo la vittoria dei rossoneri contro il Parma per 3-1.