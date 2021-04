Inter da record: nessuno aveva mai vinto le prime 11 gare del girone di ritorno

Nerazzurri sempre più inarrestabili

L'Inter di Antonio Conte, oltre a continuare a veleggiare in cima alla classifica con un comodo +11 sulla seconda, il Milan, prosegue nel suo macinare record su record. I nerazzurri infatti, con la vittoria odierna contro il Cagliari per 1 a 0 (Darmian) hanno sorpassato il Milan di Arrigo Sacchi, che nel 1990 vinse le prime 10 partite del girone di ritorno. Con quella di oggi infatti l'Inter ha vinto 11 partite su 11 della seconda parte del campionato, traguardo sinora inarrivabile per chiunque altro.