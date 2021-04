Le PAGELLE di Inter-Cagliari: Darmian tempismo perfetto, Brozovic equilibrista. De Vrij è statuario

CONTE 6.5 - Il Cagliari gioca prevalentemente in difesa e l'Inter tiene costantemente in mano il possesso. Nonostante i pochissimi spazi fra le maglie sarde, la formazione nerazzurra si crea diverse occasioni e non molla fin quando non trova la rete di Darmian. Ancora una volta una gara preparata bene dal punto di vista tattico da parte del tecnico leccese che adesso vede sempre più vicino l'obiettivo scudetto.