Pochi istanti fa l’Inter ha ufficialmente presentato il nuovo logo tanto atteso. Confermate tutte le indiscrezioni delle scorse settimane, con le lettere I e M in evidenza che sostituiranno la F e la C del vecchio. La I e la M stanno per “Inter Milano”, la nuova denominazione pensata per sfondare sul mercato estero. Ecco le reazioni sui social dei tifosi nerazzurri dopo l’ufficialità del nuovo logo.