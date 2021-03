GdS – Inter, de Vrij e D’Ambrosio ancora positivi. Solo Vecino torna negativo

A questo punto è da escludere la presenza di Stefan de Vrij in vista della trasferta del prossimo sabato che l’Inter giocherà al Dall’Ara contro il Bologna. Negli ultimi tamponi realizzati nella giornata di ieri, infatti, il difensore olandese ha dato nuovamente esito positivo, lo stesso risultato venuto fuori anche dal test molecolare di Danilo D’Ambrosio. Tra i calciatori nerazzurri con Covid, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, il solo Matias Vecino è tornato negativo e potrò allenarsi in gruppo dopo aver svolto esami medici approfonditi.

Due giorni fa era toccato a Samir Handanovic tornare negativo, per poter svolgere tutti i controlli necessari nella giornata di ieri. Dopo aver ottenuto il via libera, il capitano dell’Inter quest’oggi potrà tornare insieme ai compagni ad allenarsi e preparare la sfida di sabato sera. Il gruppo di Appiano Gentile svuotato dalle soste delle nazionali durante l’ultima settimana, tornerà ad accogliere la rosa al completo con i rientri che avverranno tra mercoledì e giovedì.

