CdS – I nodi dei rinnovi di contratto in casa Inter: ecco la situazione

Oltre alla vittoria dello Scudetto, l’Inter deve progettare il futuro. Il tema dei rinnovi di contratto è sempre una questione delicata, vista la difficile situazione finanziaria del club nerazzurro. Alcuni giocatori vanno in scadenza a giugno, mentre ad altri il contratto in essere scadrà nel 2022. Ecco la situazione.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter entro la fine di maggio può esercitare un’opzione per prolungare il contratto di Danilo D’ambrosio che andrà in scadenza a giugno. Sono settimane intense anche per Aleksandar Kolarov, anche lui in scadenza a giugno: i nerazzurri si sono riservati la possibilità di estendere l’accordo per altri 12 mesi. Gli altri nerazzurri in scadenza di contratto sono Padelli, Rannocchia e Young.

Discorso diverso per Handanovic, Brozovic e Perisic i cui contratti termineranno nel 2022. Stesso discorso per Vidal, che ha l’opzione del prolungamento, e Vecino.

