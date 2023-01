Lukaku, il tempo stringe: pochi mesi per guadagnarsi la conferma all’Inter

I nerazzurri non sono più tanto convinti di voler rinnovare il prestito

Enrico Traini

La seconda avventura di Romelu Lukaku all'Inter è fin qui un mezzo disastro. Con solo 8 presenze e 369 minuti giocati, e 2 gol segnati, il bomber belga non ha ancora avuto alcun impatto significativo sulla stagione della squadra.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, allora, sottolinea come la seconda parte di stagione sarà fondamentale per dare un giudizio definitivo sulla sua nuova vita all'Inter. E sicuramente deciderà anche del suo futuro a Milano.

Lukaku vorrebbe restare, ma al momento il suo stato di forma sta facendo sorgere molti dubbi nell'Inter, non più tanto convinta di voler intavolare una nuova trattativa con il Chelsea per rinnovare il suo prestito.

Infortuni e problemi fisici hanno influito sulla sua stagione, ma l'Inter non può permettersi di rischiare. Lukaku dovrà recuperare la salute e rimettersi in condizione, per dimostrare di essere ancora in grado di fare la differenza in campo, come aveva fatto nei suoi primi due anni all'Inter.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

L'attuale scenario è il peggiore che l'Inter e Lukaku potessero augurarsi al momento del suo ritorno. Il belga voleva ritrovare il suo massimo splendore, dopo il disastroso anno al Chelsea. Invece, i suoi primi nuovi mesi in nerazzurro sono stati un prosieguo di quanto visto a Londra.

Ora, Lukaku è chiamato a prestazioni importanti, come quelle già fatte vedere in Serie A in passato, ma non è così facile. Big Rom sta cercando di ritrovare una condizione che sembra ormai essere perduta e pensare di tornare a essere quello dell'anno dello Scudetto è un obiettivo totalmente utopico.

Tuttavia, Lukaku deve assolutamente riuscire a ritrovarsi, seppur in tono minore, per poter aiutare l'Inter nella seconda parte di stagione e per guadagnarsi la riconferma in nerazzurro.