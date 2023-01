Gds – Pronta l’offerta del PSG per Skriniar, ma l’Inter non sembra convinta

Il trasferimento di Milan Skriniar dall' Inter al Paris Saint-Germain è ormai un affare chiuso. Tuttavia, la domanda resta se il trasferimento avverrà subito o a giugno , alla scadenza del contratto. In caso di addio immediato, i nerazzurri dovranno trovare un sostituto all'altezza.

Secondo La Gazzetta dello Sport , i parigini starebbero preparando un'offerta per anticipare di qualche mese l'arrivo del difensore. La proposta dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro . Tuttavia l'Inter non sembra essere convinta.

La società nerazzurra, infatti, ritiene la cifra troppo bassa, specie a così pochi giorni dal termine del mercato, con poco margine per trovare il sostituto. L'Inter vorrebbe almeno il doppio per lasciare partire Skriniar già in questa sessione di mercato.