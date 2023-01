INDISCREZIONE PI – Smalling sempre più lontano dalla Roma: Inter in pole

Il difensore inglese è in scadenza di contratto con i giallorossi, ma non sembra intenzionato a rinnovare

Con la permanenza di Skriniar sempre più in bilico, ma ormai segnata all'addio, l' Inter pensa a ricostruire la propria difesa. Tra i nomi attenzionati dai nerazzurri c'è forte quello di Chris Smalling , 33enne difensore della Roma .

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passione Inter, i nerazzurri avrebbero acquisito una posizione di vantaggio rispetto ai giallorossi. Smalling ha il contratto in scadenza e in questo momento non sembra intenzionato a rimanere a Roma.