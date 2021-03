Dal Belgio – Lukaku arrivato in patria, in Nazionale chiariscono: rispetta le nostre leggi, può giocare

Romelu Lukaku è arrivato in Belgio e potrà scendere in campo con la maglia della sua Nazionale: la notizia è stata riportata da Hnl.be, che ha provato a fare chiarezza sulla situazione relativa al centravanti. Intorno ai giocatori convocati nelle varie selezioni regna incertezza da giorni, in virtù del focolaio scoppiato in casa Inter e della nota dell’Ats che impediva ai nerazzurri di rispondere alla chiamata dei commissari tecnici.

Nella giornata di oggi, però, la situazione è cambiata, con l’Ats che ha dato il via libera per la partenza di sette giocatori. Fra questi anche Romelu Lukaku che, provvisto di tampone negativo, ha raggiunto la sua Nazionale: la precondizione imposta era quella di rispettare la quarantena e di non scendere in campo per le partite.

Dal Belgio, però, chiariscono che il giocatore ora è sottoposto alle leggi del paese e non a quelle italiane. Per questo motivo Romelu Lukaku dovrebbe scendere in campo per le sfide contro Galles, Bielorussia, e Repubblica Ceca.

