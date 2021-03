I giocatori dell’Inter volano in Nazionale: già arrivati Eriksen, Lukaku e Brozovic. Le immagini

Dopo il caos degli ultimi giorni, si è schiarita la vicenda relativa alle convocazioni dei giocatori dell’Inter in Nazionale. L’Ats di Milano, infatti, ha revocato il provvedimento che vietava ai calciatori di rispondere alla chiamata delle selezioni, autorizzando i nerazzurri a partire. La condizione posta è stata quella di rispettare la quarantena e di scendere in campo solo per gli allenamenti e non per le partite, ma dal Belgio hanno già fatto sapere che Romelu Lukaku ora è sottoposto alle leggi del paese e che quindi sarà impegnato dal tecnico Martinez.

Nel frattempo, sono arrivate le prime immagini dei calciatori al momento del loro arrivo: