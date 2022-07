Inter, un Lukaku mai visto: ecco come sarà al top già ad agosto

Lukaku ha un obiettivo: partire al top già ad agosto. La prossima stagione sarà strana dal punto di vista del calendario e, con la pausa Mondiale, le squadre dovranno partire necessariamente a mille l'ora per non perdere punti nel primissimo tour de force che ci sarà tra agosto e settembre. Lo stesso vale ovviamente anche per l'Inter. Big Rom non fa eccezione. E nonostante il suo fisico, (che lo ha sempre fatto partire leggermente indietro di condizione), il belga sta lavorando ad Appiano per essere una furia già il 13 agosto contro il Lecce.