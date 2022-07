Skriniar più “vicino” all’Inter: spariti Chelsea e PSG. E oggi tornerà in campo

Lo slovacco è tornato in gruppo e oggi si rivedrà in campo

Alessio Murgida

Non possiamo ancora gridare di vittoria, ma ci siamo quasi. Più i giorni passano, più Milan Skriniar si avvicina alla permanenza all'Inter. Per la felicità di Simone Inzaghi che ha detto apertamente la sua sullo slovacco alla dirigenza nerazzurra.

CHELSEA E PSG - Al momento non è ancora arrivato nessun rilancio da Chelsea e PSG. I londinesi, dopo che Kounde è sfumato, sembrano essere orientati su Fofana del Leicester. I parigini invece non si sono fatti più sentire, nemmeno l'intermediario che stava lavorando alla trattativa. E in tutto questo, l'Inter è ancora ferma alla valutazione di almeno 70 milioni di euro.

RIENTRO - Le buone notizie però non finiscono qui. Skriniar, infatti, è tornato in gruppo e si è messo ormai alle spalle le noie muscolari. Con ogni probabilità, riporta La Gazzetta dello Sport, oggi scenderà in campo nel test non ufficiale in programma ad Appiano contro la Pro Sesto.