Lukaku (Inter TV): “Lavoriamo forte per realizzare i sogni dei nostri tifosi”

Il calciatore è da poco rientrato dalle vacanze post-Europeo

Le storie su Instagram e le prime pagine degli ultimi giorni le hanno viste tutti: Romelu Lukaku è tornato in Italia, a Milano, ad Appiano Gentile, ed è pronto a riprendersi l'Inter che ha lasciato due mesi fa da campione d'Italia per partire alla volta degli Europei. Oggi, intanto, l'attaccante belga è stato intervistato da Inter TV al rientro dalle proprie vacanze e ha parlato in questo modo della nuova stagione: "Le vacanze sono andate bene, sono stato a New York per qualche giorno, poi sono andato a Miami, poi a Turks and caicos con mia mamma e mio figlio, poi sono tornato a Miami. Ho riposato un po’ però mi sono anche allenato per essere in forma e per cominciare bene. Adesso abbiamo qualche settimana per prepararci al meglio per il campionato, speriamo di fare bene e anche meglio dell’anno scorso".