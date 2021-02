Lukaku, gli amici assicurano: “Ora è felice”. Ecco cosa è cambiato con la famiglia

Dopo qualche partita di (fisiologica) frenata, nelle ultime gare Romelu Lukaku è tornato a segnare e a trascinare la squadra come ha sempre fatto. Non avendo un vero sostituto in rosa e non avendo potuto riposare quasi mai, per il belga non è stato facile essere sempre al top della forma psicofisica. Qualche piccolo calo era quindi preventivabile, ma in concomitanza con la sua vena realizzativa ritrovata sembra esserci anche qualcosa che va al di là delle questioni di campo.

Come scritto sul suo profilo Twitter dal giornalista di Repubblica Franco Vanni, da una decina di giorni a questa parte la madre e il figlio di Lukaku si sono trasferiti dal Belgio a Milano. Un fattore che può sembrare apparentemente poco importante, ma che per un ragazzo estremamente legato alla sua famiglia come Big Rom è invece decisivo. “Ora è felice” dicono di lui gli amici, come riportato dal giornalista. E i tifosi dell’Inter lo sono per lui e con lui.

