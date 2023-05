Ora o mai più. Ormai siamo arrivati agli sgoccioli della stagione: Romelu Lukaku, se vuole quantomeno provare a guadagnarsi una conferma per il 2023/2024, deve tornare ai suoi livelli proprio adesso, nel momento cruciale dell’anno. La prima tappa di questo percorso è la gara di stasera con la Roma, che per Big Rom pesa parecchio: è l’opportunità giusta per ribaltare le gerarchie e per prendersi la titolarità nella prossima partita, la semifinale di Champions con il Milan.

Il belga contro i giallorossi partirà dall’inizio, in coppia con Correa. Come accaduto negli ultimi incontri, Inzaghi alternerà di nuovo il tandem d’attacco. Ma, ancora una volta, almeno per il momento, sarà poi Dzeko a duettare con Lautaro nell’euroderby. È accaduto lo stesso pure nelle precedenti sfide da dentro o fuori: con il Porto e con il Benfica, sia all’andata che al ritorno. Nonostante Lukaku abbia lasciato il segno contro entrambe: una rete decisiva con i Dragoes e un’altra pesante (su rigore) con le Aquile. Per sfruttare davvero questa grande chance, però, Big Rom deve aiutare l’Inter – a conquistare l’accesso alla prossima Champions – e sé stesso, a cominciare dal match – molto importante in ottica quarto posto – contro la Roma. Inzaghi ha dimostrato di puntare molto spesso sui suoi fedelissimi, ma allo stesso tempo non esclude ribaltamenti nelle gerarchie: il caso di Mkhitaryan insegna. Adesso, sia per la riconferma che per la titolarità nel finale di stagione, per Lukaku è arrivato il momento di dimostrare. Ora o mai più.