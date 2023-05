L’allungo decisivo. È quello che cerca l’Inter, allo stadio Olimpico, contro la Roma: dopo tre vittorie consecutive (prima volta nel 2023), i nerazzurri puntano ad accaparrarsi il bottino pieno anche con i giallorossi per continuare la propria marcia e per distanziare ulteriormente una concorrente diretta (al momento a -2) per il quarto posto. Un successo contro la formazione di Mourinho, poi, viste le altre due sfide di questa giornata (Juventus-Atalanta e Milan-Lazio), permetterebbe di guadagnare terreno su almeno altre due rivali per un piazzamento Champions.

Visto il tour de force a cui è sottoposta l’Inter in questo periodo, e visto che si avvicina sempre di più l’euroderby con il Milan, Inzaghi è costretto a far ruotare ancora una volta i suoi calciatori. Dopo il riposo con il Verona, Onana si riprende il suo posto tra i pali. In difesa, questa volta il turno di riposa tocca ad Acerbi: De Vrij è confermato al centro dopo la buona prova con gli scaligeri, mentre ai suoi lati tornano Bastoni a sinistra e Darmian a destra. A centrocampo si rivede Barella, probabilmente al posto dell’ex di giornata Mkhitaryan, insieme al doppio play: Brozovic–Calhanoglu, come già accaduto nella gara di mercoledì. Infine, come di consueto, solita alternanza in attacco: dopo aver schierato Lautaro e Dzeko nell’ultima sfida, Inzaghi contro la Roma ripropone il tandem Correa-Lukaku, con il belga che cercherà di ribaltare le attuali gerarchie (superando Dzeko) per conquistarsi una maglia da titolare anche nella semifinale di Champions.