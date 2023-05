L’Inter è su Franck Kessie, voci che si rincorrono da tempo e trovano costantemente nuove conferme soprattutto in Spagna. A fare il punto questa volta è il quotidiano As che nella sua edizione online, in un articolo a firma del giornalista Javier Miguel, scrive che il Barcellona ha già ricevuto dall’Inter un’offerta per il centrocampista ivoriano, senza però per ora concludere un accordo.

I dirigenti nerazzurri avrebbero messo diversi nomi sul piatto per imbastire uno scambio, si legge, mentre i blaugrana preferirebbero una cessione definitiva per circa 30 milioni di euro. Vista la necessità di far cassa e alleggerire il monte ingaggi, la dirigenza catalana tra Kessie e Christensen avrebbe deciso di privarsi dell’ex Milan che da tempo fa gola all’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Salvo colpi di scena, sponda Inter il nome di Kessie viene valutato come sostituto (con caratteristiche chiaramente differenti) di Marcelo Brozovic che sembra prossimo alla partenza (anche se non possiamo darlo per scontato…). Se non sarà riaperto il file per lo scambio già discusso a gennaio, molto dipenderà da dove verrà piazzato Brozovic e quale sarà il ricavato della cessione del croato. Con Kessie le caratteristiche del centrocampo interista cambierebbero notevolmente, con un ruolo ancor più centrale di Calhanoglu in fase di regia e un Asllani, dunque, da far decollare definitivamente.