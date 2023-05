Futuro ancora da decifrare per Marcelo Brozovic, tornato a brillare dopo una stagione tra alti e bassi. La Gazzetta dello Sport sottolinea che a fronte di un’offerta congrua e gradita al centrocampista, il croato potrebbe lasciare in estate l’Inter, che si aspettava un passo in avanti anche in termini di leadership nel gruppo. Con un contratto da 6,5 milioni di euro a stagione fino al 2026, Brozovic viene valutato circa 30-40 milioni di euro, cifra al di sotto della quale la dirigenza non intende scendere.

Anche se è bene ricordare che già in passato Brozovic è stato ad un passo dall’addio salvo poi restare e quindi guai a dare per scontata la partenza.

