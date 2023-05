Sale la febbre da Derby di Champions e con essa scatta la corsa al biglietto. Ormai i record di incassi non fanno più notizia e, complici inflazione e società che cavalcano l’onda, i prezzi continuano a lievitare. Inter e Milan si affronteranno in semifinale con l’andata che vedrà i rossoneri in casa e i nerazzurri, invece, al ritorno.

Di seguito la tabella con i prezzi che verranno applicati nelle due sfide, con l’Inter che mediamente applicherà delle tariffe superiori nei vari settori:

SETTORE DELLO STADIO PREZZO INTER (EURO) PREZZO MILAN (EURO) TRIBUNA D’ONORE ROSSA / 419 POLTRONCINA ROSSA CENTRALE 399 399 POLTRONCINA ROSSA 369 319 TRIBUNA ARANCIO 349 309-329 POLTRONCINA ARANCIO CENTRALE X 299 309 POLTRONCINA ARANCIO CENTRALE 269 259 POLTRONCINA ARANCIO 249 219 PRIMO ROSSO / 219-229 PRIMO ARANCIO 199 129-169 PRIMO ROSSO LATERALE / 159 SECONDO ROSSO 169 129-159 SECONDO ARANCIO 159 119-139 PRIMO ARANCIO LATERALE 159 129 PRIMO VERDE 149 104 PRIMO BLU 149 99 PRIMO TARIFFA FAMILY 119 104 TERZO ROSSO / 74-79 SECONDO BLU/VERDE 69 69 TERZO BLU/VERDE 69 69

Tabella dei prezzi di Inter-Porto e Inter-Benfica

: Premi il pulsanteper attivarne le funzionalità

Andando indietro di qualche mese, com’era invece la situazione per le sfide casalinghe degli ottavi e dei quarti di finale contro Porto e Benfica? Un po’ diversa. Certo, i turni precedenti offrivano un avversario meno “sentito” e non permettevano l’accesso alla finalissima di Istanbul.

La tabella seguente, in ogni caso, mostra una differenza evidente rispetto ai prezzi per la sfida contro il Milan:

SETTORE DELLO STADIO PREZZO INTER-PORTO PREZZO INTER-BENFICA TRIBUNA D’ONORE ROSSA / / POLTRONCINA ROSSA CENTRALE 295 285 POLTRONCINA ROSSA 245-265 265 TRIBUNA ARANCIO 158-195 / POLTRONCINA ARANCIO CENTRALE X 225 229 POLTRONCINA ARANCIO CENTRALE 195 199 POLTRONCINA ARANCIO 165 169 PRIMO ROSSO 185 / PRIMO ARANCIO 125 139 PRIMO ROSSO LATERALE 145 / SECONDO ROSSO 95 109 SECONDO ARANCIO 85 99 PRIMO ARANCIO LATERALE 95 99 PRIMO VERDE 85 99 PRIMO BLU 75 99 PRIMO ARANCIO LATERALE FAMILY 95 / TERZO ROSSO 45 / SECONDO BLU/VERDE 45 55 TERZO BLU/VERDE 39 45

Questi i dati complessivi delle due sfide con le portoghesi:

Inter-Porto, ottavi di finale

Spettatori: 75.374

Incasso: 6,8 milioni di euro

Incasso: 6,8 milioni di euro Spesa media biglietti: 90€ circa

Inter-Benfica, quarti di finale

Incasso totale 8,2 milioni di euro

Spettatori totali: 75.380

Spettatori totali: 75.380 Spesa media biglietti: 108€ circa

Prezzi dei biglietti per Inter-Barcellona, semifinale di Champions League 2009/2010

Andando ancora più indietro fino all’ultima semifinale di Champions giocata dall’Inter a San Siro, contro il Barcellona dei marziani,nella gara di andata. Nonostante la partita importantissima, la differenza rispetto al periodo attuale è parecchio evidente. L’incasso fu di “soli” 4,7 milioni di euro, circa 61 euro a biglietto di media.

Ovviamente va tenuto conto di molti fattori, non ultima l’inflazione e l’aumento vertiginoso dei costi di mantenimento di società e stadio. Tuttavia la differenza è davvero sostanziosa rispetto alla partita che andrà in scena il 16 maggio.

SETTORE DELLO STADIO PREZZO INTER-BARCELLONA 2010 TRIBUNA ONORE ROSSA 370 POLTRONCINA ROSSA 190 PRIMO ROSSO 160 TRIBUNA ARANCIO 130 PRIMO ARANCIO 95 PRIMO VERDE-BLU 45 SECONDO ROSSO-ARANCIONE 45 SECONDO VERDE-BLU 27 TERZO ROSSO-VERDE 22

Prezzi dei biglietti di Inter-Milan, semifinale di Champions League 2002/2003

Nel 2003, invece, i biglietti per il ritorno dell’Euroderby in semifinale in casa dell’Inter portarono nelle casse nerazzurre quasi 2.5 milioni di euro, a fronte di 76584 spettatori. Prezzo medio dei biglietti: 32 euro circa.

Questa ovviamente vuole essere solo una analisi chiara su quanto siano cambiati i tempi. E su quanto avere uno stadio di proprietà possa fare la differenza. La curva dei biglietti è in ascesa continua e non sembra intenzionata a fermarsi.

Di seguito, tutte le informazioni per acquistare i biglietti per la doppia sfida di Champions League del 10 e 16 maggio.

Acquistare i biglietti

Gara di andata (gestione vendita biglietti in mano al Milan):

La prima fase di vendita è iniziata il 28 aprile ed è terminata il 1° maggio.

Dalle ore 12.00 di martedì 2 maggio fino ad esaurimento posti, invece, gli abbonati a entrambe le stagioni 19/20 + 22/23, di qualsiasi settore diverso dal secondo verde potranno comprare un biglietto, sempre usando il numero della tessera SiamoNoi, per la procedura d’acquisto sul sito Vivaticket.com/it.

Costo dei biglietti 69 euro.

Modalità acquisto partita di ritorno (Inter in casa)

La prima fase di vendita, riservata alla conferma del posto degli abbonati alla Serie A 2022/2023, è iniziata mercoledì 26 aprile ed è terminata lunedì 1° maggio, a mezzanotte,

Martedì 2 maggio, dalle 10.30 a mezzanotte, potranno acquistare gli abbonati il cui posto è riservato alla UEFA o alla squadra ospite.

Mercoledì 3 maggio, dalle ore 10.30 e a mezzanotte di, gli abbonati – anche coloro che hanno già confermato il proprio posto – potranno invece acquistare un massimo di 2 biglietti, scegliendo qualsiasi posto disponibile, in tutti i settori dello stadio

Giovedì 4 maggio, dalle 10.30 alla mezzanotte, la vendita sarà riservata ai soli Soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti alla volta, a patto che tutti siano soci attivi alla stagione 2022-23.

Venerdì 5 maggio, dalle 10.30, i titolari di tessera SiamoNoi, sottoscritta entro martedì 18 aprile potranno acquistare fino a 2 biglietti per transazione. Il termine ultimo è la mezzanotte di domenica 7 maggio.

Lunedì 8 maggio, dalle 10.30, inizierà l’eventuale vendita libera solo online sul sito inter.it/tickets.