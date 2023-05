Hellas Verona-Inter, designato l’arbitro Orsato: i precedenti

Ultimo turno infrasettimanale dell stagione per l’Inter, che affronta l’Hellas Verona in trasferta, nella 33a giornata di Serie A. Al Bentegodi, i nerazzurri devono proseguire la loro marcia per ottenere un posto nella prossima Champions League. Il calcio d’inizio sarà martedì 3 maggiore alle ore 21

A dirigere la gara sarà Daniele Orsato, arbitro della sezione di Vicenza.

Precedenti altalenanti con l’arbitro veneto, che in questa stagione ha arbitrato l’Inter solo una volta: la brutta sconfitta 1-0 in trasferta contro il Bologna, dello scorso 26 febbraio. Il rendimento totale dei nerazzurri in 31 partite è di 12 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte.

Domani sera, al fianco di Orsato ci saranno gli assistenti Mokhtar e Palermo, mentre il quarto uomo sarà Cosso. Al VAR, invece, ci sarà Marini, con Fabbri nel ruolo di AVAR.