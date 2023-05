Beccato dalle telecamere di San Siro mentre esplode di gioia per la vittoria dell’Inter in rimonta sulla Lazio, il doppio ex Christian Vieri durante le trasmissioni sulla sua nota Bobo TV ha parlato della stagione interista e della forza di questo gruppo: “L’Inter è troppo forte. Non capisco come abbia perso 10 partite…” GUARDA IL VIDEO QUI SOTTO

“Quando io dico: non capisco come può l’Inter perdere 10 partite..è assurdo, sono troppo più forti degli avversari”@vieri_bobo pic.twitter.com/c46XfzEpnR — Alessandro (@90ordnasselA) May 2, 2023