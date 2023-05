Roma-Inter, le formazioni UFFICIALI: Inzaghi cambia ancora

Tutto pronto all’Olimpico per il fondamentale scontro diretto tra Roma e Inter, valido per la 34a giornata di Serie A. I nerazzurri hanno bisogno di un risultato positivo per mantenersi avanti nella corsa alla prossima Champions League e per arrivare al meglio all’Euroderby contro il Milan di mercoledì.

Inzaghi ruota ancora i suoi uomini e rinuncia ai due ex, Mkhitaryan e Dzeko. In avanti, allora, la coppia di attacco viene di nuovo rivoluzionata rispetto alla gara contro l’Hellas Verona.

Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Inter: