A Milan Skriniar e Robin Gosens si aggiunge anche il nome di Danilo D’Ambrosio nella lista dei calciatori indisponibili per Roma-Inter, anticipo della 34a giornata di Serie A in programma sabato 6 maggio alle 18. Il difensore nerazzurro era uscito dalla sfida contro il Verona con un lieve affaticamento e alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile ha svolto lavoro personalizzato. Non un infortunio grave dunque per D’Ambrosio che, tuttavia, in via precauzionale non farà parte dell’elenco dei calciatori a disposizione di Simone Inzaghi per la partita dell’Olimpico.

Scelte ancor più obbligate dunque per Inzaghi che rilancia Darmian in difesa e sulle fasce potrà contare solamente su Dumfries, Dimarco e Bellanova.



