Vittoria agevole con tante notizie positive per l’Inter che passa con un tennistico 0-6 a Verona, ma deve fare i conti con risorse fisiche e mentali da gestire in vista del periodo più intenso della stagione.

Particolare attenzione alla batteria dei jolly di difesa e corsie, visti gli stop di Skriniar e Gosens che proverà a recuperare per il ritorno di semifinale di Champions col Milan. E occhio quindi a Danilo D’Ambrosio, tornato ad essere importante nelle rotazioni di Inzaghi. Il difensore è uscito acciaccato dal match del Bentegodi, durante il quale al minuto 57 ha chiesto ed ottenuto il cambio mettendo del ghiaccio perché si sentiva affaticato. Oggi alla ripresa dei lavori ad Appiano Gentile, D’Ambrosio ha svolto una seduta di lavoro personalizzato per smaltire le fatiche del match di ieri. La sensazione è che non dovrebbe esserci alcun problema grave e, quindi, il recupero in vista della partita di sabato con la Roma dovrebbe procedere normalmente. Anche se è lecito pensare che possa tornare Darmian dal primo minuto dopo la serata di quasi totale riposo (è entrato proprio al 57′ con la partita ormai in ghiaccio).