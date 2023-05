Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli l’arbitro della sfida tra Roma e Inter in programma all’Olimpico nella 34esima giornata di campionato. Sfida importante per la corsa alla Champions League, a pochi giorni tra l’altro dall’Euroderby d’andata. Scelta arbitrale che nel recente passato ha portato bene all’Inter, ma non mancano le polemiche.

Maresca ha incrociato l’Inter 14 volte. Il bilancio è di 8 vittorie nerazzurre, 3 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo precedente risale al 1° aprile scorso, sconfitta casalinga per l’Inter di Inzaghi contro la Fiorentina. Prima aveva diretto anche lo 0-0 contro la Sampdoria e il trionfo nerazzurro in Supercoppa a gennaio.

Ma gli interisti ricordano soprattutto il 23 gennaio 2021, giorno di Udinese-Inter 0-0. Sulla panchina dell’Inter sedeva Antonio Conte, che dopo la mancata espulsione di Arslan e un gol annullato a Lautaro Martinez, a fine partita si scagliò contro l’arbitro con il celebre “Sei sempre tu Maresca, sempre tu”. Il conto, infatti, era stato aperto qualche mese prima: 31 ottobre 2020, Inter-Parma 2-2. L’arbitro era Pairetto, infortunatosi nel riscaldamento e sostituito da Piccinini che non fischiò un calcio di rigore per un nettissimo fallo di Balogh su Perisic. Maresca dal VAR non segnalò nulla all’arbitro in campo, lasciando erroneamente proseguire. E in seguito, infatti, fu fermato dal designatore arbitrale.

Per la Roma i precedenti sono invece 14: 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Imperiale e Bresmes saranno gli assistenti, Colombo quarto uomo. Di Paolo al VAR, Paganessi AVAR.